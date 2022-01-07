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Оганесян: Дзюбе дорога в «Спартак», там он будет чувствовать себя как рыба в воде

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РИА Новости

Футбольный функционер Валерий Оганесян, комментируя слухи о переходе нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо», заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба недостоин носить футболку бело-голубых. Слова Оганесяна передает «Спорт-Экспресс».

«Правильно ли «Динамо» нацелилось на Смолова, а не на Дзюбу? Конечно. Считаю, что Артем недостоин носить футболку «Динамо». Там сложился хороший коллектив, не надо его портить. Даже терпеливый Семак от него, похоже, устал. Дзюбе дорога в «Спартак». Там интриг хватает, будет чувствовать себя как рыба в воде», — сказал Оганесян.

В текущем году 33-летний футболист провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол + пас» и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.

Нападающий «Зенита» является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о будущем Артема Дзюбы.

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Футбол. Чемпионат России
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