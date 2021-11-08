Комментатор Орлов: не верю в Дзюбу как в лидера сборной, он малоподвижен

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Матч ТВ» выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба больше не станет лидером сборной России.

«В Артема я уже не верю как в лидера команды, это точно. Потому что он не так тренируется, как Роналду. У нас замечательные примеры. Спорт — это обязательно учебно-тренировочная работа. Банально слышать это, но без атлетизма, подготовительного периода… Дзюба сдал, вышел с «Уралом» играть… Он малоподвижен, а сегодня футбол — это все 90 минут от одних ворот до других», — сказал Орлов.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Дзюбу в национальную команду для участия в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022. В октябре форвард попал в список вызванных игроков, но отказался, заявив, что находится не в лучшей форме.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба принял участие в 14 матчах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее PR-менеджер Елена Болотова поделилась мнением об отказе форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России.