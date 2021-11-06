PR-менеджер — о Зареме: история со слитыми переписками очень некрасивая

PR-менеджер Елена Болотова поделилась мнением о Зареме Салиховой, жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, которая летом этого года завела Telegram-канал и начала выкладывать там переписки со спортивным директором красно-белых Дмитрием Поповым, что в итоге привело к его отставке.

«Меня очень удивило, как Зарема выглядела на интервью у Собчак. Я поняла, что оно не было отредактировано, пресс-служба его не отсматривала. В этом интервью, по сути, она сняла с себя всю ответственность: я живу с человеком, я обеспечена и просто советую ему, что мне нравится и что нет. В такой постановке вопроса Федун попал под самый большой удар.

История со слитыми переписками? Очень некрасивая. Я же вижу, что она умная девушка, ее не назовешь человеком, далеким от футбола. Считаю, что, может, имело смысл официально поставить ее руководить клубом и дать года три — а потом уже судить о результате. Однако мне очень не понравился ее выход из совета директоров после того, как «Спартак» возглавил Витория.

Это была похоже на работу на публику. Такая показательная история была не нужна. Смотрелось слишком эмоционально, а в бизнесе нет места эмоциям. Когда входишь в совет директоров — ты уже не жена, а представитель клуба», — цитирует PR-менеджера Sport24.

Напомним, 4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на девятой позиции, набрав за 13 туров 18 очков. В Лиге Европы «Спартак» занимает последнее место в группе, имея в активе четыре очка.

Ранее шоумен Сергей Белоголовцев поделился мнением о Зареме Салиховой.