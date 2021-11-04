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Свищев — о поражении «Зенита»: нас заколдовали, проклятье какое-то наложили

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Massimo Pinca/Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о поражении петербургского «Зенита» в матче с туринским «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Обидно, мы все-таки надеялись на какое-то чудо. Витали в эйфории после первых матчей, чуть-чуть там не хватало. Оказывается, чудес не бывает. Ничем особо не выдающаяся игра, серая с нашей стороны, которая и повлияла на результат. Не знаю, о чем думали футболисты и тренерский штаб «Зенита».

Это безвольное поражение. Такое ощущение, что они уже вышли в ранге лузеров. Вроде бы все высокооплачиваемые футболисты, а уже вышли проигравшими. Возможно, молодежь действительно что-то покажет. Вот эти игроки, которые дорогостоящие… Даже они ничего не могут сделать с «Ювентусом». Ощущение, что заколдовали нас, проклятье какое-то наложили. Сколько денег и сил не трать, все равно что-то не получается», — цитирует депутата Eurostavka.

Напомним, встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев высказался о поражении «Зенита» от «Ювентуса».

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Футбол. Лига чемпионов
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