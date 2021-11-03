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Итальянский журналист высказался об уровне «Зенита» на примере Серии А

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Massimo Pinca/Reuters

Итальянский журналист Марио Сконцерти оценил игру петербургского «Зенита» в матче четвертого тура Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

«У «Зенита» есть европейские амбиции, но его уровень — команда из зоны вылета в Серии А», — написал Сконцерти в колонке, опубликованной в газете Corriere della Sera.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о поражении петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

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Футбол. Лига чемпионов
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