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Стал известен состав «Зенита» на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом»

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Михаил Киреев/РИА «Новости»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Зенита» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдет в Турине и начнётся в 23:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Данило, Алекс Сандро, Маккенни, Локателли, Кьеза, Бернардески, Мората, Дибала.

«Зенит»: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Ловрен, Караваев, Мостовой, Вендел, Барриос, Сутормин, Клаудиньо, Азмун.

«Ювентус» уступил в двух последних турах Серии А «Сассуоло» и «Болонье» и после 15 туров занимает девятое место в турнирной таблице серии А.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что если не побеждать такой слабый «Ювентус», то в ЛЧ делать нечего.

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Футбол. Лига чемпионов
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