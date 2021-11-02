02 ноября 2021, 23:00 Спорт Совершить чудо: «Зенит» уступает «Ювентусу» в Турине. LIVE Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур. «Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия). ОНЛАЙН Виктория Алексеева

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Петербургский «Зенит», который идет на третьей строчке в своей группе, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов приехал в Турин, где сразится с «Ювентусом», возглавляющим турнирную таблицу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур 2-й тайм 02 ноября 23:00 Ювентус Турин, Италия 11' Дибала 26' Сутормин 58' Дибала 2 : 1 Зенит Санкт-Петербург, Россия Стадион «Альянц - Ювентус», Турин Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)