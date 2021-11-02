Опаснейший момент снова у «Ювентуса». Не доиграла защита российского клуба, и чудо спасает от третьего гола Дибалы.
ГОООЛ! А вот на этот момент Дибала забивает! Дубль.
55' | | PAULOX2!— JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2021
Calcio di rigore per la Juve conquistato da @federicochiesa. Batte @PauDybala_JR, calcia di poco a lato, ma il penalty va ribattuto.
E allora Paulino lo calcia verso lo stesso, identico, angolino. Ma in porta. Doppietta #JuveZenit [2-1] #JuveUCL pic.twitter.com/PKbfCOBAU5
Рано радовались — судья указывает, чтобы перебить. Якобы Барриос вбежал раньше, чем нужно было, в штрафную. Ну...
Штрафной исполняет туринский клуб. Бернанрдески пробивает в штрафную, но мяч пролетает над головами футболистов.
Дибала сейчас пошел на отличный дриблинг, нанес опаснейший удар по воротам, совсем немного мимо.
Вендел потащил мяч на чужую половину поля, отдал передачу на Мостового, но очень уж неудачную — не успевал за ней Андрей.
Не стал ничего добавлять арбитр к первому тайму. Перерыв! Ох, насыщенный первый тайм. Додавил «Ювентус» в самом начале, что привело к быстрому голу, но подопечные Сергея Семака сумели отыгрываться благодаря автоголу. 1:1. Отдохнем!
Штрафной зарабатывает «Ювентус». Исполняет Дибала, но Ловрен выносит мяч подальше от своих ворот. Атака «Юве» продолжилось, и кончилось все ударом по воротам, мяч забрал Крицюк.
Снова очень горячо у ворот «Зенита». Не очень удачно выбивает мяч Крицюк, но — на счастье петербуржцев — не сумел никто из туринцев замкнуть удар.
И снова Азмун отрабатывает в защите. Опаснейшая атака была от «Ювентуса», но иранец оказался на позиции центрального защитника и вынес мяч подальше.
Ловрен выбивает мяч подальше от своих ворот. «Ювентус» перекатывает мяч в центре поля, не может Бонуччи найти вариант для передачи.
На своей половине поля отбивается «Зенит». Пока не выпускает «Ювентус» футболистов российского клуба.
Небольшая тишина на трибунах возникает. Но при этом туринцы на чужой половине поля чувствуют себя очень уверенно. Крицюк забирает после дальнего удара.
Для «Зенита» сейчас главное не расслабиться. «Ювентус» переходит на чужую половину поля, разыгрывая позиционную атаку.
ГОООООООООООООООООООЛ! ЗАБИВАЕТ «ЗЕНИТ»! Давила петербургская команда последние минуты, что привело к ошибке защиты. Бонуччи смахивает мяч в свои ворота!
26 - (АВТО)ГООООООООООЛ! Супернавес Караваева, и Бонуччи сравнивает счет! 1:1!#ЮвентусЗенит— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 2, 2021
Не сумели побороться в штрафной туринцев игроки «Зенита», что привело к резкому прорыву Кьезы на большой скорости вперед, но остановили его вовремя, не давая нанести удар.
Контроль мяча последние минуты находится за «Зенитом». Держат мяч футболисты пока на своей половине поля, но пройти вперед им особо не дают.
Ошибается защита «Ювентуса». Вендел рядом со штрафной здоров на замахе убрал двух соперников, выводя Мостового на ударную позицию, но тот не справился с ударом.
«Ювентус» немного позволил «Зениту» поиграть в мяч на своей половине поля, но это было совсем недолго, забрали туринцы себе мяч обратно.
Провел весьма неплохой проход «Зенит» к чужим воротам, но Щенсны уверенно забирает мяч после не особо уверенной игры своей обороны.
Чуть-чуть подтолкнул Локателли Бариоса в центре поля, не давая «Зениту» прорваться к своим воротам.
Продолжает наседать туринский клуб. Кьеза с Караваевым поборолись у углового, и зарабатывает игрок итальянского клуба штрафной.
ГООООООООООООЛ! Додавил «Ювентус» все же «Зенит». Пауло Дибала с отскока отправляет мяч в ворота Крицюка.
11' | COSI' PAULO! COSI'!!!!— JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2021
Tiro di controbalzo che si insacca nell'angolino! Uno a zero per noi! #JuveZenit [1-0] #JuveUCL pic.twitter.com/SGThfofW7d
«Ювентус» зарабатывает угловой, но справляется с натиском «Зенит». Продолжают давить туринцы, и вынужден Сердар Азмун отрабатывать в защите, вынося мяч.
Неудачно отскакивает мяч к туринским футболистам. Дибала пробил очень технично, но не особо сильно, что и спасло ворота «Зенита».
Пусть и не любит «Ювентус» играть в позиционных атаках, но сейчас ему приходится это делать. Не дает «Зенит» развить что-то быстрое, но опасные моменты все равно происходят — Крицюк снова выручает свою команду.
Не собирается «Зенит» прижиматься к своим воротам, провел несколько минут на чужой половине поля. Но следом «Ювентус» тоже попытался развить атаку, правда, ничего не вышло.
Пошел Дибала в атаку, но Ловрен уверенно контролирует свою зону, позволяя команде улететь в контратаку. Правда, опасного ничего не вышло, но вот угловой «Зенит» заработал. И Ловрен наносит первый удар по воротам!
Первый опасный момент создает «Ювентус» уже на первой минуте игры. Кьеза прорывается в штрафную, но забирает Крицюк мяч.
Дает свисток Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, главный судья из Испании. Поехали, ждем отличной игры!
Поединок проходит в Италии. Вот так выглядят стартовые составы команд.
«Ювентус»: Щенсны, Де Лигт, Данило, Мората, Дибала, Сандро, Маккенни, Бонуччи, Бернардески, Кьеза, Локателли. Запасные: Пинсольо, Перин, Кьеллини, Артур, Куадрадо, Ругани, Рабьо, Бентанкур, Кулушевски.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Клаудиньо, Караваев, Мостовой, Сутормин, Ракицкий. Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Малком, Ерохин, Дзюба, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.