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Спорт

Совершить чудо: «Зенит» уступает «Ювентусу» в Турине. LIVE

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур. «Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия). ОНЛАЙН

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Massimo Pinca/Reuters
Петербургский «Зенит», который идет на третьей строчке в своей группе, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов приехал в Турин, где сразится с «Ювентусом», возглавляющим турнирную таблицу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур
2-й тайм
02 ноября 23:00
Ювентус
Турин, Италия
11' Дибала
26' Сутормин
58' Дибала
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
1-й тайм

11' Дибала

26' Сутормин

2-й тайм

58' Дибала

54' Ловрен

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'61

Опаснейший момент снова у «Ювентуса». Не доиграла защита российского клуба, и чудо спасает от третьего гола Дибалы.

'59

Замену проводит «Зенит»: Малком и Круговой появляются на поле вместо Мостового и Караваева.

'58

ГОООЛ! А вот на этот момент Дибала забивает! Дубль.

'57

Рано радовались — судья указывает, чтобы перебить. Якобы Барриос вбежал раньше, чем нужно было, в штрафную. Ну...

'57

НЕ ПОПАДАЕТ ДИБАЛА! В штангу попадает футболист!

'56

Пенальти зарабатывает «Ювентус. Цепляют Кьезу в штрафной.

'55

Штрафной исполняет туринский клуб. Бернанрдески пробивает в штрафную, но мяч пролетает над головами футболистов.

'54

Деян Ловрен получает желтую карточку за грубую игру против Кьезы.

'53

Вытаскивает сегодня Крицюк отлично. Кулаком сыграл в одном из эпизодов.

'51

Мората не попадает в створ. Продолжает атаковать «Ювентус», закрепляясь на чужой половине поля.

'49

Дибала сейчас пошел на отличный дриблинг, нанес опаснейший удар по воротам, совсем немного мимо.

'47

Вендел потащил мяч на чужую половину поля, отдал передачу на Мостового, но очень уж неудачную — не успевал за ней Андрей.

'46

Стартовал второй тайм! Напомним, счет на табло равный — 1:1.

Перерыв

Не стал ничего добавлять арбитр к первому тайму. Перерыв! Ох, насыщенный первый тайм. Додавил «Ювентус» в самом начале, что привело к быстрому голу, но подопечные Сергея Семака сумели отыгрываться благодаря автоголу. 1:1. Отдохнем!

'45

Не получаются у «Зенита» в конце тайма переходы из обороны в атаку. Мяч вновь у туринцев.

'43

Штрафной зарабатывает «Ювентус». Исполняет Дибала, но Ловрен выносит мяч подальше от своих ворот. Атака «Юве» продолжилось, и кончилось все ударом по воротам, мяч забрал Крицюк.

'41

Снова очень горячо у ворот «Зенита». Не очень удачно выбивает мяч Крицюк, но — на счастье петербуржцев — не сумел никто из туринцев замкнуть удар.

'39

И снова Азмун отрабатывает в защите. Опаснейшая атака была от «Ювентуса», но иранец оказался на позиции центрального защитника и вынес мяч подальше.

'37

Влетает мяч от «Ювентуса» в российские ворота, но слишком уж очевидный офсайд.

'36

Ловрен выбивает мяч подальше от своих ворот. «Ювентус» перекатывает мяч в центре поля, не может Бонуччи найти вариант для передачи.

'34

Сложный был мяч для Мораты, не успел он за ним, а могло быть очень опасно у ворот «Зенита».

'32

На своей половине поля отбивается «Зенит». Пока не выпускает «Ювентус» футболистов российского клуба.

'30

Небольшая тишина на трибунах возникает. Но при этом туринцы на чужой половине поля чувствуют себя очень уверенно. Крицюк забирает после дальнего удара.

'28

Для «Зенита» сейчас главное не расслабиться. «Ювентус» переходит на чужую половину поля, разыгрывая позиционную атаку.

'26

ГОООООООООООООООООООЛ! ЗАБИВАЕТ «ЗЕНИТ»! Давила петербургская команда последние минуты, что привело к ошибке защиты. Бонуччи смахивает мяч в свои ворота!

'25

Не сумели побороться в штрафной туринцев игроки «Зенита», что привело к резкому прорыву Кьезы на большой скорости вперед, но остановили его вовремя, не давая нанести удар.

'23

Контроль мяча последние минуты находится за «Зенитом». Держат мяч футболисты пока на своей половине поля, но пройти вперед им особо не дают.

'21

Ошибается защита «Ювентуса». Вендел рядом со штрафной здоров на замахе убрал двух соперников, выводя Мостового на ударную позицию, но тот не справился с ударом.

'19

«Ювентус» немного позволил «Зениту» поиграть в мяч на своей половине поля, но это было совсем недолго, забрали туринцы себе мяч обратно.

'17

Провел весьма неплохой проход «Зенит» к чужим воротам, но Щенсны уверенно забирает мяч после не особо уверенной игры своей обороны.

'15

Чуть-чуть подтолкнул Локателли Бариоса в центре поля, не давая «Зениту» прорваться к своим воротам.

'13

Продолжает наседать туринский клуб. Кьеза с Караваевым поборолись у углового, и зарабатывает игрок итальянского клуба штрафной.

'11

ГООООООООООООЛ! Додавил «Ювентус» все же «Зенит». Пауло Дибала с отскока отправляет мяч в ворота Крицюка.

'11

«Ювентус» зарабатывает угловой, но справляется с натиском «Зенит». Продолжают давить туринцы, и вынужден Сердар Азмун отрабатывать в защите, вынося мяч.

'9

Неудачно отскакивает мяч к туринским футболистам. Дибала пробил очень технично, но не особо сильно, что и спасло ворота «Зенита».

'7

Пусть и не любит «Ювентус» играть в позиционных атаках, но сейчас ему приходится это делать. Не дает «Зенит» развить что-то быстрое, но опасные моменты все равно происходят — Крицюк снова выручает свою команду.

'5

Не собирается «Зенит» прижиматься к своим воротам, провел несколько минут на чужой половине поля. Но следом «Ювентус» тоже попытался развить атаку, правда, ничего не вышло.

'3

Пошел Дибала в атаку, но Ловрен уверенно контролирует свою зону, позволяя команде улететь в контратаку. Правда, опасного ничего не вышло, но вот угловой «Зенит» заработал. И Ловрен наносит первый удар по воротам!

'1

Первый опасный момент создает «Ювентус» уже на первой минуте игры. Кьеза прорывается в штрафную, но забирает Крицюк мяч.

'1

Дает свисток Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, главный судья из Испании. Поехали, ждем отличной игры!

22:57

Команды появляются на поле. Совсем скоро встреча начнется!

22:55

Поединок проходит в Италии. Вот так выглядят стартовые составы команд.

«Ювентус»: Щенсны, Де Лигт, Данило, Мората, Дибала, Сандро, Маккенни, Бонуччи, Бернардески, Кьеза, Локателли. Запасные: Пинсольо, Перин, Кьеллини, Артур, Куадрадо, Ругани, Рабьо, Бентанкур, Кулушевски.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Клаудиньо, Караваев, Мостовой, Сутормин, Ракицкий. Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Малком, Ерохин, Дзюба, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.

22:50

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов играет на выезде с туринским «Ювентусом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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