Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сиэтле на «Климат Пледж-Арене», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Крис Крайдер, Адам Фокс и Баркли Гудроу. У хозяев шайбу забросил Джордан Эберле.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на льду 18 минут 22 секунды и отметился результативной передачей. Его одноклубник Игорь Шестеркин отразил 32 броска по своим воротам.

Для «Нью-Йорка» эта победа стала шестой в последних семи матчах регулярного чемпионата.

В следующей встрече «Рейнджерс» на выезде сыграют с «Ванкувер Кэнакс», а «Сиэтл» в гостях проведет игру с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее Панарин рассказал, как его отчислили из школы «Трактора».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл Кракен» (Сиэтл, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 — Крайдер (Гудроу) — 03:38

1:1 — Эберле (Шварц, Ларссон) — 33:46

1:2 — Фокс (Панарин) — 52:10

1:3 — Гудроу (Зибанеджад) — 58:21 (en)