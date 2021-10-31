Владелец «Спартака» Федун написал заявление в прокуратуру на блогера

Владелец «Спартака» Леонид Федун подал заявление в прокуратуру на известного блогера Михаила Борзыкина. Об этом сообщил сам Михаил.

«Тем временем пришло письмо из прокуратуры – Федун накатал заяву за оскорбления», — написал Борзыкин в своем Telegram-канале.

close 100% t.me/karpinside

Фанаты «Спартака» на матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» скандировали кричалки с требованием Леониду Федуну продать московский клуб. Также болельщики перед началом встречи вывесили баннер с напоминанием о разгромном поражении от «Зенита» (1:7).

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. С момента прихода Федуна в клуб «Спартак» один раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» потребовали у Федуна продать клуб.