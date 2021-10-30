Болельщики «Спартака» потребовали у Федуна продать клуб

Фанаты «Спартака» на матче 13 тура Российской премьер-лиги против «Ростова» скандировали кричалки с требованием Леониду Федуну продать московский клуб.

Также болельщики перед началом встречи вывесили баннер с напоминанием о разгромном поражении от «Зенита» (1:7).

«Наша сила – любовь к родному клубу. Безвольным в нем не место», — написали болельщики на баннере.

Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году.

С момента прихода Леонида Федуна в клуб «Спартак» 1 раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, 5 раз завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Спартак» после 12 туров РПЛ с 17 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда под руководством Виталия Кафанова набрала 12 баллов, что позволяет ей находиться на 12-й позиции.

Ранее первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что в матче против «Ростова» «Спартак» должен реабилитироваться после поражения от петербургского «Зенита».