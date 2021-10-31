Шахрай: Валиева выглядит явным фаворитом Олимпиады в Пекине

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Ванкувере. 15-летняя спортсменка выиграла турнир и обновила свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

«Когда в соревнованиях участвует Камила Валиева, первое место ей практически гарантировано. Камила в очередной раз показала, что сейчас она сильно опережает всех остальных соперниц в одиночном катании. В результате разница между первым и вторым местом составила больше тридцати баллов. Это огромная дистанция. Валиева на сегодня выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это был дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

Ранее Александр Жулин заявил, что Валиева — гениальна.