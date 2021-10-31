Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Приморье женщина оставила машину с ребенком на железнодорожном переезде 18:58
На хэллоуинских вечеринках в США погибли семь человек, 22 пострадали 18:53
Винер-Усманова заявила, что почти не имеет претензий к судейству на чемпионате... 18:51
Инспектор восстановил картину убийства лося депутатом Рашкиным 18:47
Российские звезды уехали праздновать Хэллоуин в Минск на фоне COVID-ограничений 18:43
«Сочи» обыграл «Арсенал» и вышел на третье место в РПЛ 18:33
Во МХАТе обвинили Бузову в отмене спектакля «Чудесный грузин» 18:28
На Хэллоуин Netflix установил в Лос-Анджелесе куклу-убийцу из «Игры... 18:26
На парламентских выборах в Японии лидирует Либерально-демократическая партия 18:25
Опубликовано видео драки Хасбика и Абдурозика на UFC 267 18:21
Бесплатная ставка 1000 р.

Шахрай: Валиева выглядит явным фаворитом Олимпиады в Пекине

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Ванкувере. 15-летняя спортсменка выиграла турнир и обновила свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

«Когда в соревнованиях участвует Камила Валиева, первое место ей практически гарантировано. Камила в очередной раз показала, что сейчас она сильно опережает всех остальных соперниц в одиночном катании. В результате разница между первым и вторым местом составила больше тридцати баллов. Это огромная дистанция. Валиева на сегодня выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это был дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

Ранее Александр Жулин заявил, что Валиева — гениальна.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть