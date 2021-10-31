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Жулин: с Валиевой трудно тягаться — она гениальна

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РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в канадском Ванкувере. 15-летняя спортсменка выиграла турнир и обновила свои же рекорды (174,31 и 249,24), установленные 10 октября на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

«Практически нереально сейчас тягаться с Валиевой. Она достигает этого за счет гениальности. Сложно сказать, главный ли она фаворит Олимпиады, но она действительно гениальна», — сказал Жулин в интервью «Чемпионату».

По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это был дебютный этап Гран-при во взрослом катании. Второй стала ее соотечественница Елизавета Туктамышева (232,88). Третье место заняла Алена Косторная (214,54).

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при.

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