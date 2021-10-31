СМИ: Винер-Усманова хочет поставить на пост президента FIG своего друга

Одна из самых популярных газет Болгарии «24 часа» опубликовала статью, в которой написано, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова хочет сместить Моринари Ватанабэ с поста президента Международной федерации гимнастики (FIG) и поставить вместо него своего друга Фарида Гаибова, который занимает посты министра спорта Азербайджана и президента европейской федерации гимнастики.

«Винер-Усманова хочет сделать президентом своего друга Фарида Гаибова, представляющего Азербайджан. Он единственный, кто хочет встретиться на выборах с Моринари Ватанабэ, выпускником Высшего института физической культуры имени Георгия Димитрова (Болгария)», — говорится в материале.

Конгресс FIG пройдет в Турции с 5 по 7 ноября, на нем состоятся выборы руководства и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

31 октября в японском Китакюсю завершился чемпионат мира – 2021, на котором сборная России одержала убедительную победу в медальном зачете турнира.

В активе российских гимнасток семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Наибольшую часть золотых медалей для России завоевала Дина Аверина, в активе которой четыре награды высшей пробы.

Ранее Винер-Усманова назвала триумфальным выступление России на ЧМ по художественной гимнастике.