Винер-Усманова назвала триумфальным выступление России на ЧМ по художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подвела итоги чемпионата мира – 2021 в японском Китакюсю, на котором сборная России одержала убедительную победу в медальном зачете турнира.

«Оценю этот чемпионат мира как триумфальный. Мы не выиграли только две золотые медали. Получат ли Аверины отдых? Передышка будет у всех. Всем дадим отдохнуть. Мы сейчас летим в Дубай, где все будут отдыхать», — сказала Винер-Усманова «Чемпионату».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию последнего соревновательного дня на ЧМ по художественной гимнастике.

В активе российских гимнасток семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Наибольшую часть золотых медалей для России завоевала Дина Аверина, в активе которой четыре награды высшей пробы.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачет ЧМ.