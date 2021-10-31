Журова: я бы не гналась за рекордами, как это сейчас делается в отношении Дины Авериной

Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась мыслями об итогах чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходил в японском Китакюсю. Сборная России одержала уверенную победу в общем медальном зачете, завоевав 13 наград (семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых). Гимнастка Дина Аверина сумела добыть четыре золотые медали.

«Безусловно, я довольна итогами чемпионата мира. Я бы, если честно, не гналась за рекордами, как это сейчас делается в отношении Дины Авериной, которая обошла Евгению Канаеву (по числу золотых медалей на чемпионатах мира, — прим. «Газеты.Ru»). Тут важен сам факт чемпионства. Редко кто вспоминает, какое количество раз кто-либо выигрывал чемпионат мира. Важно само звание. Здорово, что тот нюанс, появившийся на Олимпиаде, был исправлен.

Я очень переживала за Дину, и мне очень хотелось, чтобы статус-кво был восстановлен, и она в очередной раз стала чемпионкой мира. Так и произошло. Я ее и ее сестру Арину, занявшую третье место в многоборье, поздравляю, — это здорово. Все все увидели.

Конечно, кто не хочет это видеть, будет снова судачить. Но слава богу, что у нас в спорте нет сослагательного наклонения. И никто не знает, как было бы по-другому, если бы что-то сложилось иначе. Все смотрят на пьедестал и понимают, кто чемпионка мира. Таковой является Дина.

Понимаю, что ей будет непросто собраться на ближайшие три года, чтобы остаться в художественной гимнастике и побороться за путевку на Олимпиаду. Если она решит остаться, то для всех гимнасток это будет хорошо. На нее смотрят, на нее равняются. Она — огромный пример для маленьких девочек, ею восхищаются», — сказала Журова.

Ранее глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала итоги соревнований в индивидуальном многоборье на чемпионате мира 2021 года.