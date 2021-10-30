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Солдатова: желаю Авериным принять взвешенное решение о том, стоит продолжать карьеру или нет

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РИА Новости

Трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира — 2018 в упражнении с лентой Александра Солдатова в беседе с «Газетой.Ru» оценила форму Дины и Арины Авериных после чемпионата мира — 2021 и ответила на вопрос о том, стоит ли им продолжать карьеру и пытаться пробиться на следующую Олимпиаду в Париже — 2024.

«У девочек прекрасная форма, и я надеюсь, что все хорошо со здоровьем. Я просто желаю им, чтобы они отдохнули и порадовались как следует, потому что на протяжении всего сезона нельзя было этого делать, нельзя было расслабляться. Сейчас наконец-то все закончилось, сезон для личниц закрыт, и пусть девочки в спокойно обстановке подумают, почувствуют себя. Ведь самое главное — это желание.

Даже если будет здоровье, самое главное — чтобы они хотели. А там уже они сами решат, все ли они взяли от этого вида спорта или же хотят остаться и дальше доказывать, что Россия и они сами как спортсменки — лучшие в мире. Я желаю им взвешенного решения», — сказала Солдатова.

Дина Аверина выиграла личное многоборье на чемпионате мира, набрав 108,400 балла, серебро взяла белорусская спортсменка Алина Горносько (105,300), а Арина Аверина завоевала бронзу (103,200).

Ранее Солдатова объяснила низкую оценку Арины Авериной за обруч в многоборье на ЧМ.

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