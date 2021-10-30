Солдатова: надеюсь, результаты Олимпиады останутся в прошлом, и будет радость за рекорд Дины

Трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира — 2018 в упражнении с лентой Александра Солдатова в беседе с «Газетой.Ru» поздравила Дину Аверину с завоеванием четвертого титула абсолютной чемпионки мира. Она подчеркнула, что не сомневалась в успехах спортсменки.

«В Дине я была полностью уверена, знала, что у нее все получится. Поздравляю Дину со званием четырехкратной абсолютной чемпионки мира. Это невероятный результат, и она действительно сегодня доказала, что достойна всех этих медалей. Все четыре вида она прошла безошибочно, на мой взгляд. Все было исполнено невероятно, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Отрыв от второго места у Дины тоже был очень хороший», — сказала Солдатова.

Серебро взяла белорусская спортсменка Алина Горносько, которая набрала 105,300 балла и уступила россиянке больше трех очков (у Дины — 108,400 балла).

Также Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой.

«Это правда историческое событие. Я надеюсь, что теперь олимпийские результаты останутся в прошлом, и сейчас будет только большая радость за такие достижения Дины. Это правда очень приятно, и я очень горжусь, что Россия вновь на первой ступени пьедестала», — заключила Солдатова.

Ранее призер Олимпиады в Атланте Яна Батыршина рассказала, какие сложности могут возникнуть у Дины в случае продолжения карьеры.