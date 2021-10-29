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В Госдуме призвали провести расследование ситуации с занижением оценок Авериной

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что российской стороне необходимо провести расследования судейского скандала, которое произошло на чемпионате мира по художественной гимнастике.

В упражнениях с лентой россиянка Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив победительнице Алине Горносько из Белоруссии 0,050 балла. Ставшая третьей Арина Аверина (23,450 балла) также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

«Нужно серьезно и скрупулезно разобраться в происходящем. Прецедент уже был — на Олимпийских играх. Если после этого снова следуют подобные случаи, необходимо садиться и разговаривать с международной федерацией.

Нужно провести собственное расследование причин, по которым судьи ставят нам заниженные оценки», — цитирует Свищева ТАСС.

По мнению парламентария, если ситуация с оценками будет касаться отношения к российским спортсменкам и стране, то необходимо действовать более решительно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недосягаемым мастерство Дины Авериной.

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