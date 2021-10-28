Россиянка Наталья Кузьмина покинет пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) в конце декабря текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, на Олимпийских играх — 2020 технический комитет не выявил предвзятости и нарушений в работе арбитров. В Токио после судейского скандала россиянка Дина Аверина завоевала серебро в многоборье, а ее сестра Арина Аверина стала четвертой.

28 октября главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что судьи намеренно занижают баллы россиянкам на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Она отметила, что «это все делает» глава технического комитета Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина.

За свое выступление Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив победительнице Алине Горносько из Белоруссии 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении Дины Авериной в упражнении с лентой на чемпионате мира.