Крыховяк объяснил, почему получил капитанскую повязку сразу после перехода в «Краснодар»

Хавбек «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал, почему главный тренер «быков» Виктор Гончаренко сделал его капитаном сразу после перехода футболиста из московского «Локомотива».

«Удивлен ли я? Горжусь, это для меня много значит. Новый игрок, только пришел — и тренер сразу дает повязку. Это большая ответственность, которая обязывает тебя показывать игру высокого класса в каждом матче. Если наставник доверился мне, значит, я должен показывать на поле больше, чем остальные. Это мотивирует.

Объяснил ли Гончаренко свое решение? Впервые это случилось, потому что Сафонов пропускал матч. Гончаренко хотел, чтобы капитаном был игрок, находящийся рядом с судьями и который бы мог говорить с футболистами на поле», — приводит слова поляка «СЭ».

Крыховяк начал выступление в России в 2018 году, когда из «Пари Сен-Жермен» перебрался в «Локомотив» на правах аренды. В 2019 году он подписал с «железнодорожниками» полноценный контракт, а в конце июля 2021 года стало известно, что польский игрок теперь будет выступать за «Краснодар». Соглашение с «быками» рассчитано на три года.

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