Экс-вратарь «Зенита» Малафеев назвал свою зарплату в петербургском клубе

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев на Youtube-канале «Sports Интервью» рассказал о размере своей зарплаты в конце карьеры в петербургском клубе.

«У меня был пятилетний контракт, который заканчивался в 2016 году. Мне кажется, про мою зарплату ходят легенды. Поверьте, она не такая, как у полевых игроков. Я могу ее озвучить – 1,6 миллионов долларов. Возможно, с премиальными, со сборной, с какой-то рекламой плюс-минус за 2 миллиона выбегал. И то в долларах», – сказал Малафеев.

Малафеев на протяжении всей карьеры выступал только в составе петербургского клуба. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Ранее Екатерина Малафеева, жена Вячеслава Малафеева, рассказала о расставании с супругом.