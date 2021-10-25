Семин назвал тренера, с которым «Спартак» был бы на первом месте в РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин считает, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко мог бы успешно возглавить любой российский топ-клуб. Слова Семина передает VseProSport.ru.

«Черевченко как был, так и остаётся одним из лучших молодых тренеров. Имея команду, которая не обладает лучшим составом, он побеждал. Вот это очень важно. Если бы Черевченко работал в «Локомотиве», если бы Черевченко работал в «Спартаке», других топ-клубах, «Зените», он все время был бы на первых местах», — сказал Семин.

Ранее пресс-служба подмосковных «Химок» объявила об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

Трудовой контракт с наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Черевченко работал в «Химках» с сентября 2020 года. Под его руководством команда одержала 15 побед в 33 матчах и заняла рекордное восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Черевченко известен по выступлениям за московский «Локомотив». Во второй половине 1990-х годов являлся одним из ключевых игроков команды. Один из трех человек, наряду с Дмитрием Парфеновым и Сергеем Семаком, кто стал обладателем Кубка России и как игрок, и как главный тренер.