Трусова объяснила уход от Плющенко

Бронзовый призер чемпионата мира — 2021 Александра Трусова объяснила, почему приняла решение уйти из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Мое решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения сама, ни о чем не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна», – цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Тутберидзе, в академию Плющенко. Год спустя она вернулась к Тутберидзе.

Ранее Трусова рассказала о взаимоотношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной победительницей первенств мира Евгенией Медведевой.