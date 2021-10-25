Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гендиректор «Зенита» назвал образцовой игру «Зенита» в матче... 06:27
Россия планирует поднять «токсичные» для Запада вопросы... 06:26
Облачная погода и до +4°С ожидается в Москве 06:23
В Судане арестованы министры, военные перекрыли въезды в столицу 06:03
Москвичи назвали предметы, без которых не арендуют квартиру 06:01
В Роспотребнадзоре напомнили, чего нельзя делать перед ПЦР-тестом 05:43
Глава Хабаровского края Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за Covid-19 в его... 05:38
Под Иркутском полицейские спасли четырех детей, запертых в квартире... 05:37
Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал команду середняком 05:36
Пластический хирург Гавашели рассказала о пагубном влиянии молока на внешность 05:17
Бесплатная ставка 1000 р.

Трусова объяснила уход от Плющенко

close
100%
РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата мира — 2021 Александра Трусова объяснила, почему приняла решение уйти из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Мое решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения сама, ни о чем не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна», – цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Тутберидзе, в академию Плющенко. Год спустя она вернулась к Тутберидзе.

Ранее Трусова рассказала о взаимоотношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной победительницей первенств мира Евгенией Медведевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях