«Реал» одержал победу над «Барселоной»

Мадридский «Реал» в матче 10 тура чемпионата Испании одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:1.

Счет на 32-й минуте открыл защитник «сливочных» Давид Алаба. На 94-й минуте Лукас Васкес удвоил преимущество «Реала». Единственный мяч «Барселоны» на 97-й минуте забил форвард Серхио Агуэро.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, после 10 матчей мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в своем активе 20 очков. «Барселона» находится на восьмой позиции, набрав 15 баллов.

Свой следующий матч «Реал» проведет 27 октября против «Осасуны». «Барселона» в этот же день в гостях сыграет с «Райо Вальекано».

Игра проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Санчесом Хосе.

Ла Лига. 10-й тур.

«Барселона» — «Реал» (1:2).

Голы: 0:1 — Алаба, 32, 0:2 — Васкес, 90+4; 1:2 — Агуэро, 90+7.

Ранее сообщалось, что «Барселона» продлит соглашение с 18-летним нападающим клуба Ансу Фати.