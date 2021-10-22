Министр спорта МО: в матче с «Динамо» тренеры «Химок» неправильно выбрали состав

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» от «Динамо» (1:4) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб занимает 13-е место в таблице, а по итогам матчей конкурентов может опуститься в зону вылета.

«Был неправильно выбран стартовый состав. Последние 15 минут стало что-то получаться, но было уже поздно. Решения были запоздалые, на мой взгляд. По-моему мнению, в стартовом составе должны были быть другие игроки — Глушаков, Стоинович, Сабович. Тот же Кирилл Боженов. Странные решения. Но тренер принимает их, это его сфера ответственности и внутренняя кухня. Ничего страшного — это футбол», — сказал Терюшков в интервью Sport24.

Счет в матче открыл Никола Моро на 12-й минуте после передачи Арсена Захаряна. На 26-й минуте Вячеслава Грулёв увеличил преимущество в счете своей команды, реализовав подачу Захаряна удар. На 60-й минуте игрок сборной России сделал третью голевую передачу за матч и вышел на первое место в РПЛ по этому показателю, а Грулёв оформил голевой дубль.

На 90-й минуте матча «Химки» отыграли один мяч.

«Динамо» набрало 23 очка в 12 матчах РПЛ и вышло на второе место в турнирной таблице. У лидера чемпионата — «Зенита» — также 23 балла, но игра в запасе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Химки» и догнало «Зенит» по очкам в РПЛ.