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«Динамо» разгромило «Химки» и догнало «Зенит» по очкам в РПЛ

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В Москве состоялся матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Химки». Победу со счетом 4:1 одержали хозяева поля.

Счет в матче открыл Никола Моро на 12-й минуте после передачи Арсена Захаряна. На 26-й минуте Вячеслава Грулёв увеличил преимущество в счете своей команды, реализовав подачу Захаряна удар. На 60-й минуте игрок сборной России сделал третью голевую передачу за матч и вышел на первое место в РПЛ по этому показателю, а Грулёв оформил голевой дубль.

На 90-й минуте матча «Химки» отыграли один мяч.

Россия. Премьер-Лига. 12-й тур
«Динамо» (Москва) — «Химки» (Московская область) — 4:1
Голы: 1:0 — Моро – 12, 2:0 — Грулёв – 26, 3:0 — Тюкавин – 52, 4:0 — Грулёв – 60, 4:1— Адеми – 90.

«Динамо» набрало 23 очка в 12 матчах РПЛ и вышло на второе место в турнирной таблице. У лидера чемпионата — «Зенита» — также 23 балла, но игра в запасе.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Химки».

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