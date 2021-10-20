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Менеджер сборной России объяснил, на чем основывается обвинение в адрес Мусэрского

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РИА Новости

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин заявил, что обвинение в адрес волейболиста японского клуба «Сантори» Дмитрия Мусэрского основывается на списке информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«История непонятная. Доказательств вины нет и все основывается на списке Родченкова. На данный момент речи о каком-то конкретном веществе не идет, пока все вокруг да около. Сейчас необходимо доказывать, что ты не виноват, как многим другим спортсменам из этого списка. Насколько это достоверная информация, никто не знает», — приводит слова генменеджера РИА «Новости».

Тетюхин также рассказал, что отстранение волейболиста никак не повлияет на его карьеру в национальной команде. По мнению Тетюхина, Мусэрский находится в отличной форме.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мусэрский получил дисквалификацию из-за антидопинговых нарушений.

Сообщается, что причиной отстранения стала проверка допинг-теста, сданного спортсменом в 2013 году. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Волейболист, которому 32 года, является чемпионом Европы (2013) и Олимпийских игр (2012), обладателем Кубка мира (2011), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).

В японскую команду Мусэрский перешел в 2018 году. Он должен был поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, однако пропустил турнир, где сборная России завоевала серебро, из-за повреждения.

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