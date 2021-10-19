Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мать воспитанника детсада в Екатеринбурге рассказала, как ее сына «душили удавкой» 23:33
Минздрав подготовил методические рекомендации по коронавирусу в «карманном... 23:33
Траньков про успех Хромых в Будапеште: Тутберидзе давно говорит, что Майя может 23:28
Итальянский диджей рассказал новые подробности нападения Макгрегора 23:20
Врач Кондрахин назвал наиболее распространенные последствия COVID-19 23:16
Вирусолог Ризванов оценил вероятность нового британского штамма AY.4.2 23:03
ФБР вывезло автомобиль с якобы принадлежащей Дерипаске территории в Вашингтоне 22:52
Россия направила в МИД Грузии ноту после убийства россиянки в Тбилиси 22:50
Годовалый сын Плющенко Арсений посетил академию отца 22:48
В Великобритании Россию назвали «критической угрозой» для королевства 22:45
Бесплатная ставка 1000 р.

За «Шериф» впервые в Лиге чемпионов играет футболист из Молдавии

close
100%
РИА Новости

В матче группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и молдавским «Шерифом» в составе гостей впервые на турнире на поле появился молдавский футболист. Ворота команды из Тирасполя защищает Дмитрий Челядник, он заменил травмированного основного голкипера — грека Георгиоса Атанасиадиса. Молдавский клуб впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

В первых двух матчах группового этапа «Шериф» сенсационно обыграл украинский «Шахтер» (2:0) и испанский «Реал» (2:1) и после двух туров лидирует в турнирной таблице группы D.

Напомним, на 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

На момент написания новости идет первый тайм матча «Интер» — «Шериф», счет 1:0 в пользу хозяев поля. В составе миланского клуба отличился Эдин Джеко.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях