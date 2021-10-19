За «Шериф» впервые в Лиге чемпионов играет футболист из Молдавии

В матче группового этапа Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и молдавским «Шерифом» в составе гостей впервые на турнире на поле появился молдавский футболист. Ворота команды из Тирасполя защищает Дмитрий Челядник, он заменил травмированного основного голкипера — грека Георгиоса Атанасиадиса. Молдавский клуб впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

В первых двух матчах группового этапа «Шериф» сенсационно обыграл украинский «Шахтер» (2:0) и испанский «Реал» (2:1) и после двух туров лидирует в турнирной таблице группы D.

Напомним, на 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

На момент написания новости идет первый тайм матча «Интер» — «Шериф», счет 1:0 в пользу хозяев поля. В составе миланского клуба отличился Эдин Джеко.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шериф».