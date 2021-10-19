Четыре российских форварда набрали очки в матче НХЛ впервые за 12 лет

Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич, Клим Костин, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев набрали очки в матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» (7:4).

Как сообщает официальный сайт лиги, последний раз четыре российских форварда набирали очки в составе одного клуба в 2009 году. Представители «Вашингтона» Александр Овечкин, Александр Семин, Сергей Федоров и Виктор Козлов сделали это семь раз в регулярном сезоне-2008/09 и дважды в плей-офф.

Также подобное случилось два года назад, когда очки набрали четыре отечественных игрока разных амплуа, представляющих клуб «Оттава Сенаторз» (Артем Анисимов, Никита Зайцев, Виталий Абрамов и Владислав Наместников).

Ранее сообщалось, что Клим Костин во втором периоде матча против «Аризоны» отличился дважды с интервалом в 47 секунд.

Дубль Костина стал самым быстрым для игроков «Сент-Луиса», начиная с ноября 2001 года, когда Кит Ткачак уложился в 33 секунды.