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Капитан «Динамо» Шунин рассказал о стычке на поле со спартаковцем Джикией

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РИА Новости

Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, о чем общался с защитником столичного «Спартака» Георгием Джикией после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Обсуждали ли массовую стычку команд? С Джикией мы говорили о другом моменте. У нас была своя стычка в матче. Это нормально, когда есть эмоции на поле. Мы капитаны, каждый за свой клуб. Вне стадиона нормально общаемся», — приводит слова вратаря Sport24.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе бело-голубых точными ударами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин. За «Спартак» мячи забили Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает третье место, набрав 20 очков. «Спартак» располагается на седьмой строчке, имея в активе 17 баллов.

В следующем туре бело-голубые сыграют против подмосковных «Химок». Встреча состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории померятся силами с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 24 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее бывший судья РПЛ Игорь Федотов заявил, что Сергей Карасев устроил драку в матче «Спартак» — «Динамо».

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Футбол. Чемпионат России
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