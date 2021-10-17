Исмаилов пройдет медобследование из-за проблем со здоровьем

Российский боец MMA Магомед Исмаилов пройдет медицинское обследование из-за проблем со здоровьем после боя с Владимиром Минеевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена. Накануне Магомед проиграл техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights.

«Магомед сегодня сдаст все анализы, чтобы понять, что произошло. Вчера у него было достаточно плохое состояние», — сказал собеседник агентства.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее сообщалось, что стали известны гонорары Минеева и Исмаилова за бой-реванш.