Стали известны гонорары Минеева и Исмаилова за бой-реванш

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о гонорарах, которые получили за бой Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Поединок состоялся в ночь с 16 на 17 октября в Сочи. В третьем раунде победу техническим нокаутом одержал Минеев.

«Бюджет боя составил $1 млн. Половина на гонорары. Остальное — рекламная кампания, которую запустило казино, технические расходы, перелеты, гостиницы. Сочи — недешевый город. Даже чтобы покормить человека, нужно заплатить в пять раз больше.

Иногда на маленьком турнире можно заработать, а эмоционального удовлетворения нет. А есть большой турнир, ты уходишь в минус, но эффект наступает позже. Это новые рынки, новые партнеры, монетизация. С коммерческой точки зрения это один из самых успешных проектов», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее сообщалось, что Николай Валуев заявил, что Исмаилов много наговорил перед боем и ответил за свои слова.