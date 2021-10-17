Исмаилов рассказал о том, будет ли матч-реванш с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в своем Instagram видеообращение к болельщикам после поражения техническим нокаутом в бою с Владимиром Минеевым. Бой был остановлен в третьем раунде. В частности, Исмаилов затронул тему возможного матча-реванша с Минеевым.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Исмаилов.

«Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии. Владимиру Минееву это тоже интересно. Прокомментирую это немного позже. Сейчас мне нужно отдохнуть и все осмыслить. Проигрывать я не умею, но если проиграл, я принимаю это. Это второе официальное поражение в моей карьере», — сказал Исмаилов.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее Минеев рассказал, что во время боя с Исмаиловым думал про своего дедушку, который два раза был в плену.