Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врач Мясников назвал самый опасный напиток 11:41
Обновленные правила вывоза детей за границу начали действовать в РФ 11:35
Самолету патриарха Кирилла не дали посадку в Орле 11:34
Ибрагимович сделал пост в Twitter: вы ходите, я — летаю 11:25
Политолог Злобин заявил, что России придется участвовать в противостоянии США и Китая 11:23
Одной из погибших в теракте с луком и стрелами оказалась вокалистка группы... 11:21
Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира 11:19
Исмаилов: я потерял сознание от нехватки кислорода — не мог глотнуть полной грудью 11:05
В совете при президенте РФ предложили ликвидировать Украину 11:04
Скончалась вторая пострадавшая при падении кровли во время циклона на Сахалине 10:46
Бесплатная ставка 1000 р.

Исмаилов рассказал о том, будет ли матч-реванш с Минеевым

close
100%
Fight Nights Global

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в своем Instagram видеообращение к болельщикам после поражения техническим нокаутом в бою с Владимиром Минеевым. Бой был остановлен в третьем раунде. В частности, Исмаилов затронул тему возможного матча-реванша с Минеевым.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя Минеев — Исмаилов.

«Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии. Владимиру Минееву это тоже интересно. Прокомментирую это немного позже. Сейчас мне нужно отдохнуть и все осмыслить. Проигрывать я не умею, но если проиграл, я принимаю это. Это второе официальное поражение в моей карьере», — сказал Исмаилов.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Соперники уже встречались осенью 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. Исмаилов одержал 19 побед в 21 бою, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее Минеев рассказал, что во время боя с Исмаиловым думал про своего дедушку, который два раза был в плену.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях