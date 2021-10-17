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Вратарь Шестёркин отразил 31 бросок и признан первой звездой матча с «Монреалем»

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Bruce Bennett/USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде переиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 32 и был признан первой звездой матча. Голкипер провел свой второй матч в нынешнем сезоне и одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате.

Второй звездой стал автор единственной шайбы в составе «Монреаля» канадский нападающий Джонатан Друен. Замкнул тройку лучших автор победного гола в матче нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафренье.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Криса Крайдера, Лафренье и Кевина Руни. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу. У канадской команды единственную шайбу забросил Друен.

Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» одержал победу благодаря передаче Панарина.

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Хоккей. КХЛ
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