«Рейнджерс» одержал победу благодаря передаче Панарина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде переиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:1.

В составе победителей по заброшенные шайбы на счету Криса Крайдера, Алекси Лафренье и Кевин Руни. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу. Вратарь Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32. Голкипер Александр Георгиев не появился на льду.

У канадской команды единственную шайбу забросил Джонатан Друен. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме уступил Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:2.

«Тампа» после трех матчей набрала четыре очка, у «Вашингтона» три очка в двух играх.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — действующий победитель Кубка Стэнли. В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счетом 4:1. Этот титул стал вторым подряд для американской команды, а также третьим за всю историю франшизы.