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Экс-тренер сборной России назвал главный козырь «Динамо» перед игрой со «Спартаком»

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев назвал плюсы московского «Динамо» перед встречей со столичным «Спартаком» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Главный козырь — появление интересной молодежи: Грулева, Евгеньева, Тюкавина, Захаряна. Видно, что они рвутся в большую игру. На них уже обратил внимание Карпин, который определил Евгеньева и Захаряна с Тюкавиным в список национальной команды.

Большая заслуга в появлении молодежи Сандро Шварца, который не побоялся сразу доверить ей место в составе. Хотя для него это был серьезный риск. Плюс сработала оперативная селекция, благодаря которой появились кандидаты в национальную команду Макаров и Фомин, хорват Моро, поляк Шиманьски.

Бело-голубые смело смотрят в будущее и могут всерьез проверить, действительно ли «Спартак» вышел из кризиса», — приводит слова специалиста «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится 16 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).

После десяти стартовых туров красно-белые занимают седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, а бело-голубые расположились на втором месте, уступая лидирующему петербургскому «Зениту» четыре очка.

Ранее экс-хавбек «Спартака» Максим Калиниченко назвал «Динамо» особенным для себя соперником.

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Футбол. Чемпионат России
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