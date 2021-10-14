Жирков рассказал, как не хотел переходить в «Зенит»

Экс-хавбек сборной России Юрий Жирков рассказал, как был организован его трансфер в петербургский «Зенит» из московского «Динамо».

«На сборах «Динамо» заходит администратор и говорит: «Собирай вещи». Я ответил: «Какие вещи? Ты че, блин? Не хочу собирать никакие вещи. Уже половина сборов прошла!»

После этого Кокорин заходит: «Жир, все, собирайся, поехали». «Динамо» было на сборах в Испании, а «Зенит» – в Португалии. Кокорин говорит: «В Португалию поедем, в «Зенит». Ответил ему, что никуда не поеду.

После поговорили, встретились с человеком от Германа Ткаченко, и так я оказался в «Зените». Меня всегда куда-то зовут, я не хочу, но потом все равно там оказываюсь», — приводит слова игрока YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Жирков выступал за клуб с берегов Невы с 2016 по 2021 годы. Всего он провел за «Зенит» 127 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и 16-ю результативными передачами.

Игрок провел 105 матчей за национальную сборную России. Также в своей карьере 38-летний полузащитник выступал за ЦСКА, махачкалинский «Анжи» и лондонский «Челси».

Ранее Юрий Жирков рассказал о желании возобновить карьеру.