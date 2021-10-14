38-летний Жирков рассказал о планах на будущее

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о желании возобновить карьеру.

«Сейчас восстанавливаюсь после достаточно серьезной травмы, которую получил на чемпионате Европы: полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Уже тренируюсь понемногу, но курс занимает три-четыре месяца. Жду предложений зимой. Еще сезон точно поиграть можно. Всегда после тяжелых травм хочется вернуться.

Где вижу себя после окончания игровой карьеры? Не знаю. Возможно, буду тренером, а может, буду просто отдыхать», — приводит слова 38-летнего футболиста YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Ранее Юрий Жирков рассказал, как мог перейти из лондонского «Челси» в московский «Спартак» перед трансфером в махачкалинский «Анжи» в 2011 году.

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Также в своей карьере 38-летний полузащитник выступал за ЦСКА, «Анжи», московское «Динамо» и «Челси».