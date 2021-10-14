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Жирков рассказал об отношении к скандальному видео с Дзюбой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о скандальном видео форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

«Мне было без разницы. В коллективе его подкалывали, но по-доброму. Злых шуток не было. Дзюба веселый человек, навеселе все и сошло на нет. Я думал, что он за клуб в ближайшей игре после случившегося не сыграет, но он сыграл и забил гол», — приводит слова 38-летнего игрока YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»..

В ноябре 2020 года футболист оказался в центре скандала. В Сети оказалось интимное видео с участием Дзюбы. После появления ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды.

Ранее Юрий Жирков рассказал, что после обряда посвящения в лондонском «Челси», в рамках которого новички исполняют песню перед всей командой, он размышлял об уходе из английского клуба.

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Футбол. Чемпионат России
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