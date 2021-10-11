Комментатор Орлов: Дзюба и Карпин должны все свои эгоистичные проявления выкинуть

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о взаимоотношениях главного тренера сборной России Валерия Карпина и форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Конечно, у Дзюбы нет дружеского отношения и расположения к Карпину. А у Карпина по отношению к Дзюбе. Им необходимо подняться выше этого. Это национальная команда. Обращаюсь к обоим. Они должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чертовой матери!

Они должны войти в историю футбола, по крайней мере, отечественного, и показать все, на что они способны. Один должен блеснуть педагогическим тактом, а другой — самоотдачей на футбольном поле. Если этого не будет, мы все от этого проиграем.

Не знаю, появится ли Дзюба вновь в национальной команде. Было бы полезно, чтобы появился. У него было опустошение, психологическое расстройство, и это нормально для творческого человека. Бывает такое, что хочешь все забросить к чертовой матери, а потом потихоньку проходит. И сейчас Карпин должен это почувствовать.

Ну что их учить? Уже взрослые ребята, мужики. Они должны сделать лучше всем нам, болельщикам, любителям футбола. А если будут думать о себе, это будет очень плохо», — приводит слова комментатор радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Встреча Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Денис Халилович рассказал, что у него на родине говорят о конфликте Артема Дзюбы и Валерия Карпина перед матчем с Россией в восьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.