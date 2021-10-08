«Арсенал» рассматривает вариант приобретения форварда «Зенита» Азмуна

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему петербургского «Зенита» Сердару Азмуну, сообщает Goal.

По информации издания, руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривают вариант приобретения иранца в связи с возможным уходом форварда команды Александра Ляказетта, который летом 2022 года станет свободным агентом.

Азмун выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий принял участие в девяти матчах, в которых забил пять мячей. Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость 26-летнего игрока в €25 млн.

После семи туров чемпионата Англии «Арсенал», набравший десять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице первенства.

Ранее бывший футбольный арбитр Игорь Федотов отреагировал на информацию о том, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не применять дополнительное наказание в отношении Азмуна за удаление в матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (1:2).