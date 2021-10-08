«Тампа» обыграла «Флориду» благодаря нескольким очкам Кучерова и Сергачева

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в предсезонном матче обыграла «Флориду Пантерз» со счетом 6:2.

Счет был открыт во втором периоде, когда Антони Сирелли с передачи Михаила Сергачева забросил шайбу. Форвард «Флориды» Джо Торнтон сумел сравнять счет. Снова вывел вперед «Тампу» Корри Перри. Он же увеличил отрыв своей команды, забив с передачи того же Сергачева. В третьем периоде нападающий «молний» Стивен Стэмкос оформил дубль. В обоих голах ему ассистировал Никита Кучеров. Нападающий Оуэн Трипетт сумел забить вторую шайбу «Флориды». Окончательный счет установил нападающий «Тампы» Патрик Марун.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе.

Сезон НХЛ 2021/2022 стартует 12 октября 2021 года и станет 105-м в истории Национальной хоккейной лиги. Перед сезоном лига расширилась до 32 клубов, включив в себя новую команду «Сиэтл Кракен».

Ранее «Миннесота Уайлд» в предсезонном матче одолела «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:1.