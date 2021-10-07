Американский футболист рассказал, почему в США восхищаются Путиным

Американский футболист Евгений Стариков рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину в США, передает Sport24.

«Многие в Америке любят Путина. Говорят: «О, Путин красавчик! Всех держит там». Они восхищаются тем, как у него получается так долго власть удерживать», — сказал Стариков.

Семья Старикова перебралась в США в 1989 году, когда ему был один год. С 2007 по 2009 год он выступал за молодежную команду «Стетсон Хаттерс», а затем перешел в систему «Зенита», где не провел ни одного официального матча в составе первой команды. На правах аренды он выступал в «Томи» и «Ростове», а в 2015 году стал футболистом одесского «Черноморца», за который он играл до 2016 года. В США он защищал цвета клубов «Нью-Йорк Космос» и «Инди Илевен».

Ранее Стариков рассказал, что его больше всего удивило в России во время выступления за молодежную команду петербургского «Зенита».