Галицкий прокомментировал решение воспитанника «Краснодара» выступать за сборную Армении

Владелец и президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал решение полузащитника краснодарского клуба Эдуарда Сперцяна выступать за сборную Армении и отказаться от игры за российскую национальную команду.

«Когда мы Эдика уговаривали остаться в сборной России, он пришел и говорит менеджменту: «С 12, 14 лет меня ни разу не вызывали ни в одну сборную, я не могу дальше рассчитывать, что меня когда-то вызовут». Насколько я знаю, Эдик счастлив. Это Армения, его любят. Но, наверное, это упущение. Мы хотим, чтобы все ребята играли в России. Но я могу понять Эдика, которого ни разу не вызывали ни в одну сборную», — сказал Галицкий в интервью проекту «Коммент.Шоу», который опубликовал фрагменты из выпуска, не вошедшие в финальную версию.

В феврале 2021 года Сперцян согласился выступать за национальную сборную Армении. 31 марта 2021 года дебютировал за команду, выйдя на поле в начале второго тайма матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Румынией (3:2) и через 10 минут забил гол. На 87-й минуте игрок заработал пенальти. Также игрок «Краснодара» вышел на замену в матче с Северной Македонией, завершившемся вничью 0:0. В самых последних играх Армении с Германией (0:6) и Лихтенштейном (1:1), Сперцян оставался в запасе.

После шести туров Армения занимает место в группе J, уступая лишь команде Германии. В активе команды 11 очков.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что горевать из-за выбора Сперцяна не стоит.