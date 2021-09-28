Колосков о решении игрока «Краснодара» выступать за Армению: не стоит об этом горевать

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о решении игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна выступать за сборную Армении, передает Sport24.

«Горевать о том, что Сперцян выбрал сборную Армении, не стоит. Никто пока не знает, что из него получится в будущем. Да, парень талантливый, способный, но вариантов развития событий очень много», — сказал Колосков.

8 октября Россия сыграет в Казани против Словакии, а 11 октября команда Валерия Карпина на выезде померится силами со Словенией.

В своей отборочной группе Россия занимает второе место, набрав 13 очков. Отечественная команда лишь по дополнительным показателям уступает Хорватии. Замыкает тройку Словакия (9), Словения идет четвертой (7). Замыкают таблицу Кипр и Мальта, имеющие по четыре очка.

Из каждой группы напрямую на мундиаль выходит только победитель. Команда, занявшая второе место, поборется за путевку на турнир в стыковых матчах.

Ранее хавбек самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о своем непопадании в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи.