Экс-игрок «Барселоны» из Белоруссии ответил, что смог бы изменить Месси в каталонском клубе

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб. комментируя неудачный старт каталонского клуба в нынешнем сезоне, заявил, что в данной ситуации нападающий Лионель Месси не смог бы ничего изменить. Слова Глеба передает «Матч ТВ».

«Сейчас идет смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил. Раньше у «Барсы» был хороший сплав молодых и опытных футболистов. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, но он уже не мог тянуть команду», — сказал Глеб.

После семи сыгранных матчей «Барселона занимает девятое место в таблице Ла Лиги, имея в активе 12 очков.

«Барселона» 24 октября сыграет с мадридским «Реалом», а 20 октября примет киевское «Динамо» в рамках Лиги чемпионов.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выступил с критикой парижан за то, что форвард Лионель Месси лежал под стенкой во время исполнения штрафного удара «Манчестер Сити».