Медведева и Милохин рассказали, как их поставили в пару на шоу «Ледниковый период»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как образовалась их пара с тиктокером Даней Милохиным в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

«Как нас поставили в пару? Мы друг для друга были единственным вариантом, по-моему, даже не рассматривали других партнеров», - приводит слова фигуристки Sport24.

«Нас сразу познакомили, мы покатались и поехали», — добавил Милохин.

Новый сезон «Ледникового периода» стартует 2 октября. Победителями прошлогоднего проекта стали актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт.

Список участников проекта опубликован на официальном сайте Первого канала.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин уронил во время исполнения номера Евгению Медведеву.

Портал Super.ru опубликовал видеоролик, на котором видно пара неудачно выполнила поддержку. Милохин не смог удержать партнершу, в результате оба ударились об лед.