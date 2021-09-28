Арбитр Николаев о пенальти на Дзюбе в игре с «Крыльями Советов»: Артем приукрасил ситуацию

Футбольный арбитр Алексей Николаев поделился мнением о пенальти, который заработал форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба в матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:1), передает «Матч ТВ».

«Это хлеб нападающего – обмануть арбитра. Формально контакт есть, но такие пенальти мы называем легковесными. На мой взгляд, Артем приукрасил эту ситуацию», — сказал Николаев.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 23 очка. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке, имея в активе десять баллов.

В следующем туре «Зенит» сыграет против с «Сочи». Встреча состоится 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее бывший футбольный судья Игорь Федотов, комментируя назначенный пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита», заявил, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба, «как всегда, притворился дельфином».