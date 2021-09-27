Медведева примет участие в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в шоу «Ледниковый период». Список участников проекта опубликован на официальном сайте Первого канала.

Также на шоу выступят олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Роман Костомаров, Дмитрий Соловьев, Екатерина Боброва, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Татьяна Волосожар, серебряные призеры Игр Наталья Забияко, Александр Энберт, бронзовый призер Олимпиады Оксана Домнина, а также чемпионка мира Яна Хохлова.

В проекте также примут участие тиктокер Даня Милохин, рэпер Дава, актрисы Анна Старшенбаум, Аглая Шиловская, Янина Студилина, Дарья Мельникова и Агата Муцениеце, телеведущая Ксения Бородина, актер и музыкант Никита Пресняков, актеры Макар Запорожский, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Гела Месхи и Федор Федотов.

Ведущими «Ледникового периода» второй год подряд будут олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин. Премьера нового сезона состоится 2 октября.

Ранее известный продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух рассказал в интервью «Газете.Ru» о своих планах на следующий сезон «Ледникового периода».