Ученица Плющенко Жилина получила серьезную травму ногу

Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, получила перелом ноги, передает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Спортсменка пропустит от двух до трех месяцев. Она не поедет на этап юниорского Гран-при, который пройдет в Польше с 29 сентября по 2 октября.

В активе Жилиной есть четверной сальхой и четверной тулуп.

В мае 2020 года юная фигуристка вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко.

Спустя год Трусова, ставшая бронзовым призером чемпионата мира — 2021 в Стокгольме, вернулась к бывшему тренеру.

В прошедшем сезоне-2020/21 Жилина заняла восьмое место в соревновании одиночниц на первенстве России среди юниоров.

Ранее Александр Плющенко, сын тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, искупался в бассейне с фигуристками Вероникой и Аленой Жилиной.